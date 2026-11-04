العتيبي: أمن الخليج واستقراره امتداد لأمن العالم العربي

أكد رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، أن قوة العمل العربي المشترك تنبع من وحدة المواقف وتكامل الجهود وتحويل التطلعات إلى إنجازات، موضحًا أن البرلمان العربي يمضي نحو أداء مؤسسي لتحقيق دبلوماسية برلمانية أعمق تأثيراً، وذلك بتعاون وثيق مع المجالس التشريعية الخليجية، لتعزيز الحضور البرلماني وتوحيد المواقف نصرة للقضايا العربية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أمن دول الخليج واستقراره

وقال "العتيبي" إن أمن الخليج واستقراره امتداد لأمن العالم العربي، كون أي تهديد لدوله يستوجب موقفاً عربياً موحداً، مجددًا ادانة البرلمان العربي لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، بما فيها محاولات استهداف المقدسات والمطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه لإجراءاتها المشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة عرقلة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب كونها تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، وحماية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة.

وشدد معالي رئيس البرلمان العربي، على أن العمل البرلماني الخليجي وما يجسده من إرث راسخ وتجربة ثرية، يشكل رافداً أصيلاً لقوة العمل العربي المشترك وتعزيز حضوره وتأثيره.

وأكد "العتيبي" أهمية توحيد المواقف وصون المصالح العربية في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتنامية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلًا عن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.