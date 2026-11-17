تتوسع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في قطاع توصيل الطلبات، مع إتاحة منح وتعويضات لمواجهة الأعباء المعيشية والمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة العمل عن حالات استحقاق عمال الدليفري للدعم والرعاية الاجتماعية والصحية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع عدد من شركات خدمات التوصيل.

ويستهدف البروتوكول إدراج عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي يوفرها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

حالات استحقاق منح وتعويضات عمال الدليفري

تتوزع حالات استحقاق المنح والتعويضات على 3 محاور رئيسية، تشمل 10 حالات، على النحو التالي:

أولا: حالات الوفاة والعجز

الوفاة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل.

العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء العمل.

الوفاة لأسباب طبيعية.

العجز الكلي أو الجزئي لأسباب طبيعية.





ثانيا: الحالات الاجتماعية

وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

الزواج، وتصرف المنحة لمرة واحدة فقط.

ميلاد الطفل الأول أو الثاني.

إنجاب التوائم.

ثالثا: الحالات الطبية

إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

إجراء العمليات الجراحية الصغرى.

ضوابط صرف المنح والتعويضات لعمال الدليفري

أكدت وزارة العمل أن صرف المنح والتعويضات يتم وفقا للقرارات والقواعد المنظمة لكل حالة، بما يضمن وصول الدعم إلى العمال المستحقين، والاستفادة من أوجه الرعاية المقررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في أنماط العمل الحديثة، وتوفير مظلة للرعاية الصحية والاجتماعية تساعد عمال توصيل الطلبات على مواجهة الظروف الطارئة ومخاطر المهنة.

و هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها، لتشمل الفئات العاملة في المهن والأنشطة الحديثة، وفي مقدمتها عمال توصيل الطلبات الذين يواجهون مخاطر يومية خلال أداء مهامهم.

وتسعى وزارة العمل من خلال هذا البروتوكول إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهذه الفئة، عبر إتاحة منح وتعويضات في حالات الوفاة والعجز والظروف الاجتماعية والمرضية، إلى جانب تعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء الطارئة ويضمن وجود مظلة دعم تحميهم وأسرهم من تداعيات الأزمات المختلفة، وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة لصرف المساعدات.