المخرج الألماني رالف بليجر لصدى البلد :

قيمة أعمال محمد عبد الوهاب لا تقتصر على الجمهور العربي.

هذه زيارتي الخامسة لمصر وعلاقتي بها أصبحت أكثر خصوصية

أتمنى تقديم فيلما عن أم كلثوم

من مصادفة عابرة في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، بدأت علاقة المخرج الألماني رالف بليجر بموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب، لتتحول بعد سنوات إلى مشروع سينمائي يحتفي بأحد أبرز رموز الموسيقى العربية، ويسعى إلى إحياء تراثه وتقديمه للأجيال الجديدة. وتكتمل الحكاية بلقاء جمعه بمطربة السبرانو العالمية فاطمة سعيد في برلين، بعدما اكتشف أن عبد الوهاب يحتل مكانة خاصة في تجربتها الموسيقية، وأنها تحمل مشروعا للحفاظ على أعماله وإعادة تقديمها برؤية معاصرة.

ويقدم بليجر هذه الرحلة من خلال فيلم «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب»، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تحدث رالف بليجر عن تفاصيل اكتشافه موسيقى عبد الوهاب، وكواليس تعاونه مع فاطمة سعيد، والتحديات التي واجهت إنتاج الفيلم على مدار أربع سنوات ونصف السنة، كما تطرق إلى موقفه من الأحداث التي تشهدها المنطقة، وعلاقته الخاصة بمصر.

كيف بدأت علاقتك بموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب ولماذا قررت تقديم فيلم عنه؟

لم يكن الأمر اختيارا مباشرا مني، بل أشعر بأن هذا الموضوع هو الذي وجدني، بدأت الحكاية خلال رحلة إلى لبنان برفقة عدد من أصدقائي، إذ زرنا أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، وهناك أهداني بعض الأطفال أسطوانة مدمجة، وقررت تشغيل الأسطوانة داخل السيارة، ولم أكن أعرف ما الذي سأستمع إليه، لكنني فوجئت بعالم موسيقي مختلف تماما، يضم أعمالا للموسيقار محمد عبد الوهاب وأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم، ووقعت في حب هذه الموسيقى منذ اللحظة الأولى، وأصبحت أستمع إليها باستمرار، وشعرت بأنها تحمل شيئا استثنائيا يستحق الاكتشاف، وبعد نحو عشر سنوات، التقيت المطربة فاطمة سعيد في برلين، حيث كانت تقيم هناك، وخلال حديثنا أخبرتني بأن محمد عبد الوهاب هو مؤلفها الموسيقي المفضل، وأن لديها مشروعا يهدف إلى إنقاذ تراثه والحفاظ عليه، وعندها تذكرت تجربتي القديمة مع موسيقاه، ووجدت أن هناك فرصة للعودة إلى هذا العالم من زاوية مختلفة، اقترحت عليها أن نصنع فيلما عن المشروع.

ما الصعوبات التي واجهتك خلال تنفيذ الفيلم، خاصة أن إنتاجه استغرق أربع سنوات ونصف؟

كانت السنوات الأربع والنصف مليئة بالتحديات، ولم تكن الصعوبات مرتبطة بالجانب الفني أو الإنتاجي فقط، بل امتدت إلى ما شهدته المنطقة من أحداث إنسانية وسياسية مؤلمة، وعلى رأسها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، كان من الصعب بالنسبة لي متابعة مشاهد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة أنني كنت أعيش في ألمانيا، في ظل موقف بلادي الداعم لإسرائيل، وهو ما جعلني أشعر بثقل كبير تجاه ما يحدث، ولم أستطع التعامل مع هذه المأساة باعتبارها أحداثا بعيدة عني أو لا تعنيني، كان لدي دائما شعور بضرورة التعبير عن تضامني مع الشعب الفلسطيني، وألا أتجاهل حجم المعاناة التي يعيشها، ولذلك كان هذا الجانب أحد أكبر التحديات التي رافقت رحلتي مع الفيلم، وفي الوقت نفسه، كنت أشعر بامتنان كبير لأنني أشارك في مشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، وإعادة تقديمه بصورة تتيح لجمهور أوسع اكتشافه والتفاعل معه، وأعتقد أن الحفاظ على هذا التراث ليس مسؤولية العرب وحدهم، فهو جزء من الذاكرة الثقافية والإنسانية المشتركة، وينبغي أن يظل حاضرا ومتداولا بين الأجيال والثقافات المختلفة.

هل ترى أن الفيلم يتجاوز حدود الاحتفاء بموسيقى عبد الوهاب إلى تقديم جزء من الثقافة العربية للجمهور الغربي؟

الموسيقى لغة إنسانية قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، ولا أعتقد أن قيمة أعمال محمد عبد الوهاب تقتصر على الجمهور العربي، بل يمكن لأي شخص في العالم أن يكتشف جمالها ويتأثر بها، حتى إن لم يكن يعرف اللغة أو الخلفية الثقافية التي نشأت فيها هذه الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية المشروع، فهو لا يقتصر على توثيق تجربة موسيقية مهمة، وإنما يفتح المجال أمام جمهور جديد للتعرف على إرث فني يستحق أن يصل إلى العالم. وأرى أن التراث الثقافي العربي يحمل قيمة إنسانية كبيرة، ومن المهم الحفاظ عليه وإتاحته للجميع.

هذه ليست زيارتك الأولى إلى مصر، كيف تصف علاقتك بها؟

أشعر بسعادة كبيرة في كل مرة أزور فيها مصر، بسبب حفاوة الاستقبال والود الذي أجده من الناس، وأعتقد أن هذه زيارتي الخامسة تقريبا، وفي كل مرة أكتشف أن علاقتي بهذا البلد أصبحت أكثر خصوصية، مصر بالنسبة لي ليست مجرد وجهة أزورها من أجل العمل أو المشاركة في فعالية سينمائية، فهناك ارتباط إنساني أشعر به في كل مرة أكون فيها هنا، لا أتعامل مع وجودي في مصر باعتباره مهمة مهنية أو زيارة عابرة، بل أشعر دائما بأنني بين أفراد عائلتي، وهذا الإحساس يجعلني سعيدا بالعودة إليها في كل فرصة.

هل من الممكن تقديم عمل جديد عن شخصية موسيقية أخرى؟

أتمنى أن أقدم فيلما جديدا عن أم كلثوم وليلى مراد ورياض السنباطي، هناك العديد من الموسيقيين المصريين والعرب الذين أثروا الحياة الفنية، ولا يزال موسيقاهم فى وجدان المشاهد العربي بل والعالمي أيضا.