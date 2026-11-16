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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق زيادة الـ8500 جنيه والعلاوة السنوية

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
محمد غالي

تستعد منشآت القطاع الخاص في مصر لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية مع بداية عام 2027، بعد إقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا بدلا من 7000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027

ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارا من 1 يناير 2027، ليشمل ملايين العاملين بمختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إقرار زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، ورفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من يناير 2027.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتحسين مستويات دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل اتساع حجم العمالة بالقطاع الخاص، الذي يضم نحو 26.5 مليون مشتغل وفقا للبيانات التي استعرضها المجلس خلال اجتماعه.

هل تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالقطاع الخاص؟

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، بما يعني سريانه على الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وليس الشركات الكبرى فقط.

وبذلك يتعين على المنشآت الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس القومي للأجور، اعتبارا من موعد بدء التنفيذ.

رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيها

امتدت قرارات المجلس القومي للأجور لتشمل العاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر إلى 34 جنيها صافيا عن ساعة العمل الواحدة.

ويستهدف هذا القرار توفير حد أدنى واضح للمقابل المالي الذي يحصل عليه العاملون في أنماط العمل غير المنتظم أو الذين لا يعملون بنظام الدوام الكامل، بما يضمن عدم انخفاض أجورهم عن المستوى الذي حدده المجلس.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027

العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 2027

تضمنت القرارات الجديدة أيضا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيها.

ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية المعمول بها في كل منشأة.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص

وتعكس قرارات المجلس القومي للأجور حجم الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في سوق العمل المصري، إذ أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

ويعكس ذلك أهمية القرارات الجديدة في التأثير على دخول شريحة واسعة من العاملين، خاصة مع إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027

كيف يحصل العامل على حقه حال عدم تطبيق زيادة الـ8500 جنيه؟

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها إذا لم تلتزم المنشأة التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وتشمل ما يلي.

- التوجه إلى إدارة الموارد البشرية أو جهة العمل للاستفسار عن أسباب عدم تسوية الأجر وفقا للحد الأدنى الجديد.
- الاحتفاظ بعقد العمل والمستندات التي تثبت علاقة العمل، إلى جانب مفردات المرتب.
- تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص بالمحافظة في حالة عدم استجابة جهة العمل.
- إمكانية تقديم شكوى فردية أو جماعية للمطالبة بتطبيق القرار والحصول على المستحقات.
- اللجوء إلى المحاكم العمالية حال عدم التوصل إلى تسوية للنزاع.

وأكدت وزارة العمل استمرار منظومة التفتيش لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، وتعدد الغرامات حال تكرار المخالفة.

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