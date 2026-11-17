تحدث المخرج أبو بكر شوقي عن كواليس صناعة فيلم «القصص»، خلال الندوة المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحا أن الفيلم يتكون من عدة حكايات تتقاطع فيما بينها لتلتقي جميعها عند نقطة واحدة، مشيرا إلى أن العمل أتاح له فرصة التعاون مع عدد من الفنانين الذين طالما تمنى العمل معهم.

وأوضح أبو بكر شوقي أنه أراد من خلال الفيلم رصد انعكاس الأحداث الكبرى التي تمر بها البلاد على حياة الأفراد والعائلات، حتى في أبسط تفاصيلهم اليومية، لافتا إلى أن الفكرة انطلقت من تساؤل حول مدى تأثير الحرب على أمور تبدو عادية وبسيطة، مثل محاولة إصلاح ثلاجة داخل المنزل.

وأكد أنه لم يكن يسعى إلى إصدار أحكام أو تقديم رسالة مباشرة تتعلق بالطبقة المتوسطة، بقدر اهتمامه بتقديم حكاية إنسانية تنطلق من حياة الأشخاص العاديين وتفاصيلهم اليومية، وما قد تحمله المواقف البسيطة من تطورات وأحداث تغير مسار حياتهم.

فيلم القصص

فيلم القصص من بطولة أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزعر، خالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي.

ويذكر أن فيلم القصص قد فاز بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ ٥٩، كما قد شارك أمير المصري بفيلم القصص في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا