موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري.. والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة، في مباراة يبحث خلالها المارد الأحمر عن استعادة الانتصارات المحلية ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتأتي المواجهة في توقيت مهم بالنسبة إلى الفريق الأحمر، الذي يسعى إلى تجاوز التعادل الأخير أمام القناة بنتيجة 3-3، واستعادة توازنه في المسابقة المحلية، مستفيدًا من الدفعة المعنوية التي حصل عليها عقب تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مودرن سبورت

تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا للموعد الوارد في جدول اللقاء.

ويتطلع الأهلي إلى حصد النقاط الثلاث، في ظل رغبته في تحسين نتائجه المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يسعى مودرن سبورت إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الجهاز الفني للأهلي، الذي يحتاج إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة للاعبين عقب الفوز الأفريقي، مع العمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر متابعة إعلان القناة الناقلة للمواجهة وتفاصيل الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر جداول البث الرسمية.

وتترقب جماهير القلعة الحمراء اللقاء لمتابعة أداء الفريق، خاصة بعد التأهل الأفريقي، في ظل الآمال باستعادة الانتصارات المحلية وتقديم مستوى يتناسب مع طموحات الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يعود إلى الدوري بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

يخوض الأهلي مواجهة مودرن سبورت بعدما حسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية بلغت 6-1 في مجموع المباراتين.

ومنح التأهل الأفريقي الفريق دفعة معنوية مهمة قبل العودة إلى منافسات الدوري المصري، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على حالة التركيز وتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والقاري.

ويسعى اللاعبون إلى استغلال الفوز الكبير على كيتارا لاستعادة الثقة، مع التركيز على سرعة التحول من المنافسات الأفريقية إلى متطلبات الدوري، الذي يحتاج إلى الاستمرارية في حصد النقاط لتجنب الابتعاد عن سباق الصدارة.

الأهلي يبحث عن تصحيح المسار بعد التعادل مع القناة

يدخل الأهلي مواجهة مودرن سبورت بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي فرضت ضرورة مراجعة الأداء والعمل على تصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق التوازن بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، خصوصًا أن استقبال ثلاثة أهداف في المباراة الماضية يفرض على الجهاز الفني الاهتمام بمعالجة المشكلات الدفاعية وتقليل الأخطاء الفردية والجماعية.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى مودرن سبورت، واختيار العناصر القادرة على تنفيذ الخطة المطلوبة وتحقيق الفوز.

كما تمثل المباراة فرصة أمام لاعبي الأهلي لتأكيد قدرتهم على تجاوز التعثر المحلي، وإثبات أن الانتصار الأفريقي يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو سلسلة جديدة من النتائج الإيجابية.

الحسين عموتة يخطط لقيادة الأهلي نحو انتصار محلي جديد

يسعى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي وفقًا للمعلومات الواردة، إلى البناء على المكاسب التي حققها الفريق في مواجهة كيتارا الأوغندي، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة مودرن سبورت.

ويعمل الجهاز الفني على تحقيق الاستفادة القصوى من الحالة المعنوية التي اكتسبها اللاعبون عقب التأهل الأفريقي، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع المواجهة المحلية وعدم التأثر بنتيجة المباراة السابقة.

وتتضمن الاستعدادات التركيز على تحسين التحركات الهجومية، وزيادة الفاعلية أمام المرمى، إلى جانب الحفاظ على التنظيم الدفاعي والحد من المساحات التي قد يستغلها المنافس.

ويأمل الأهلي في إنهاء المباراة بالحصول على النقاط الثلاث، بما يساعده على مواصلة المنافسة في الدوري المصري الممتاز قبل فترة التوقف المقبلة.

طموحات الأهلي ومودرن سبورت قبل المواجهة المرتقبة

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة التي تجمع الأهلي ومودرن سبورت، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى ترجمة تفوقه الأفريقي الأخير إلى نتيجة إيجابية في الدوري.

ويطمح الأهلي إلى استعادة الانتصارات المحلية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يتطلع مودرن سبورت إلى استغلال المباراة لتقديم نتيجة قوية أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة في المسابقة.