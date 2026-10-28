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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يتفقان على تعزيز قدرات الردع

وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يتفقان على تعزيز قدرات الردع
وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يتفقان على تعزيز قدرات الردع
أ ش أ

 اتفق وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء في الفلبين، على أهمية زيادة الاستثمار في الدفاع ومواصلة التنسيق الاستراتيجي لتعزيز قدرات الردع ضمن التحالف الأمني ​​الثنائي، وذلك في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية للصين.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فقد اتفق الوزيران على العمل من أجل "تنفيذ استراتيجية دفاعية قائمة على المنع الفعال في نطاق سلسلة الجزر الأولى" - وهي منطقة تقع شرق الساحل الصيني وتضم اليابان وتايوان والفلبين.

وأطلع كويزومي -الذي يزور مدينة سيبو لحضور اجتماعات دفاعية مرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- نظيره هيجسيث على الجهود الجارية لتحديث استراتيجية اليابان الأمنية والوثائق ذات الصلة بحلول نهاية العام.

كما أكد الوزيران استمرار المحادثات حول اتخاذ تدابير وقائية، وذلك في أعقاب اعتقال أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في وقت سابق من هذا الشهر، للاشتباه في تورطه في جريمة سرقة وقتل امرأة في محافظة أوكيناوا اليابانية.

وتضمن جدول أعمال كويزومي يوم الأربعاء أيضا لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف أخرى على هامش اجتماع وزراء دفاع دول "آسيان".

ومن المقرر أن يحضر كويزومي النسخة الموسعة من الاجتماع يوم الخميس، والتي ينتظر أن تجمع ممثلين عن الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار الثمانية للرابطة، بمن فيهم أستراليا والصين والهند ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي نظيره الأمريكي بيت هيجسيث زيادة الاستثمار في الدفاع التحالف الأمني ​​الثنائي

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