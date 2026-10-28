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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين و25 دولة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول

الصين و25 دولة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول
الصين و25 دولة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول
أ ش أ

 وقعت الصين وغانا و24 دولة أخرى على "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول"، وذلك خلال مراسم توقيع أقيمت في أكرا عاصمة غانا.

ووقع نائب وزير التجارة الصيني، جيانج تشنج هوا، على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الصينية، وأشار إلى أن هذا الابتكار المؤسسي يسد ثغرة في القواعد الدولية، ويوفر إطارا قانونيا دوليا لتمويل المعاملات التي تتضمن وثائق نقل عابرة للحدود.

وأوضح جيانج أن الاتفاقية تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الشركات العاملة في التجارة الدولية، وخفض تكاليف المعاملات في التجارة البرية العابرة للحدود، وإضفاء زخم جديد على التنمية عالية الجودة للتجارة العالمية.

وأعرب جيانج عن استعداد الصين للعمل مع جميع الدول الموقعة لاستكمال إجراءات التصديق المحلية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا رغبة الصين في انضمام المزيد من الدول إلى الاتفاقية، بما يضمن وصول فوائدها إلى عدد أكبر من الأمم، ويسهم في ازدهار التجارة العالمية وتحقيق رفاهية الشعوب حول العالم.

ومن جانبها، قالت سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، آنا جوبين-بريت، إن الاتفاقية ستساعد في تقليل حالة عدم اليقين، وتعزيز المرونة، وتسهيل تمويل التجارة، ودعم رقمنة التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الدولية.

وأعربت عن امتنانها للحكومة الصينية على طرح مشروع الاتفاقية أمام لجنة "الأونسيترال"، وقالت "منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية، استفدنا كثيرا من دعم الصين لها، ومن جهودها الرامية إلى تعزيز فهم أوسع لهذا الإطار".

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي بادرت الصين بطرحها وقادت جهود تطويرها، قد تم اعتمادها خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول أكرا عاصمة غانا نائب وزير التجارة الصيني جيانج تشنج هوا الحكومة الصينية

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