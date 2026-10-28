الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها لـبنما في مرحلة التعافي من الزلزال

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب بنما خلال مرحلة التعافي من الزلزال الذي ضربها في وقت سابق من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، لمناقشة جهود التعافي من الزلزال، وعدد من القضايا الإقليمية، وانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الاتصال أكد على تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وبنما في أعقاب الزلزال الذي وقع في 9 أكتوبر.

وأشار روبيو، بحسب البيان، إلى أن العلاقة القوية بين البلدين أتاحت للولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية ولوجستية وتقنية، وتوفير وسائل الاتصال والغذاء والمياه وفرق البحث والإنقاذ في المجتمعات المتضررة في غضون 24 ساعة.