مقتل خمسة أشخاص خلال هجوم للجيش الأمريكي على زورق يُشتبه في تهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص خلال هجوم له استهدف زورقًا يُشتبه في تهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية للجيش الأمريكي "ساوثكوم"، في منشور على منصة "إكس"، أن قواتها شنت هجومًا على زورق ضالع في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وذكرت القيادة أنها "استهدفت تجار المخدرات على طول طرق التهريب المعروفة، وأن المعلومات الاستخباراتية كشفت عن ضلوع الزورق بشكل فعلي في تهريب المخدرات". وأظهر مقطع فيديو نُشرته القيادة على موقع "إكس" زورقا صغيرا في المياه قبل تفجيره.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه بهذا الهجوم الأخير، والذي يأتي في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، يرتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في ضربات جوية للجيش الأمريكي على زوارق إلى 240 شخصًا على الأقل خلال أكثر من 70 غارة.

يذكر أن إدارة ترامب بدأت استهداف من تُسمّيهم "إرهابيي المخدرات" في أوائل سبتمبر 2025.