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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حافظ أول مونتير مصري ينضم لأكاديمية الأوسكار

أحمد حافظ
أحمد حافظ
محمد نبيل

في تقدير ملفت للمواهب المصرية في صناعة السينما، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) اختيار المونتير المصري أحمد حافظ لعضويتها.

أحمد حافظ بذلك هو أول مونتير مصري يتم اختياره كعضو بـ أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).


عبر أكثر من 25 سنة حافلة بالأعمال المحلية والدولية المتنوعة في صناعة السينما، قدم المونتير المصري أحمد حافظ النسخة النهائية لأكثر من 40 فيلم ومسلسل، ونال أكثر من 25 جائزة محلية ودولية عن أعماله، وأصبح عضواً في جمعية مونتيري السينما الأمريكية (ACE).

وشارك حافظ في أعمال عالمية من بينها مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، الذي تعاون معه أيضاً في فيلم اشتباك الذي افتتح مسابقة نظرة ما بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي (2016). 

ومن بين الأفلام البارزة الأخرى التي عمل حافظ بها، فيلم الست الذي شهد عرضه الأوروبي الأول بمهرجان رواتردام في دورته الـ55، كيرا والجن الذي حصد عشرة جوائز من مهرجان جمعية الفيلم (2023)، الشيخ جاكسون الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2017. 

كما قدم حافظ سلسلة أفلام الفيل الأزرق ضمن قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم الضيف الذي شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس وفاز بجائزة الجمهور، وفيلم إن شالله ولد للمخرج أمجد الرشيد، والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

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