أتوبيس منتخب مصر يتوجه إلى استاد القاهرة لتكريم الأبطال

"توجه أتوبيس منتخب مصر إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمشاركة في احتفالية تكريم أبطال الفراعنة، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية كبيرة احتفاءً بمشوار الفريق المميز."

بدأت جماهير الكرة المصرية في التوافد على استاد القاهرة الدولي للمشاركة في حفل تكريم منتخب مصر، احتفاءً بالمستوى المميز والظهور المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت محيطات الاستاد تواجدًا جماهيريًا مكثفًا قبل انطلاق الاحتفالية، وسط أجواء من الحماس والفخر، حيث حرصت الجماهير على التواجد مبكرًا لمشاركة لاعبي المنتخب والجهاز الفني لحظات التكريم، تقديرًا لما قدموه من أداء نال إشادة واسعة خلال البطولة العالمية.

ويأتي حفل التكريم تقديرًا للمشوار التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، والذي أعاد الكرة المصرية إلى دائرة الاهتمام العالمي، وسط احتفاء رسمي وجماهيري بهذا الإنجاز.