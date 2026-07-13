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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أتوبيس منتخب مصر يجوب الشوارع المحيطة باستاد القاهرة .. شاهد

الاتوبيس
الاتوبيس
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جاب الاتوبيس الذي ينقل لاعبي منتخب مصر الشوارع المحيطة باستاد القاهرة، قبل الوصول إلى بوابة استاد القاهرة الدولي المخصصة له لدخول حفل المنتخب الوطني.

تزين استاد القاهرة بأعلام مصر احتفالا بإنجاز المنتخب في مونديال 2026.. مراسل "إكسترا نيوز" ينقل الأجواء

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن الجماهير المصرية بدأت تتدفق عبر البوابات الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي للمشاركة في احتفالية استقبال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال 2026، مشيراً إلى أن أصوات المشجعين تعكس حالة الفخر والحماس التي تسبق انطلاق الاحتفال، فيما يحمل المشاركون أعلام مصر ويرتدون القمصان الحمراء وقمصان المنتخب الوطني.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاحتفالية تحمل شعار «100 مليون شكر»، تقديراً لما حققه المنتخب الوطني من إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أن الاحتفال لا يقتصر على لاعبي المنتخب أو أعضاء البعثة، بل يمتد أيضاً إلى الجماهير المصرية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في البطولة، ولا تزال تواصل دعمه من خلال الحضور إلى استاد القاهرة للمشاركة في هذه المناسبة.

وتابع أحمد عبد الرازق أن الجماهير توافدت عبر مختلف بوابات استاد القاهرة بعد حجز التذاكر إلكترونياً من خلال شركة «تذكرتي»، التي تتولى تنظيم دخول المشجعين، فيما تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعاليات الاحتفالية في حدث كبير ويجسد احتفاء المصريين بمنتخبهم الوطني.
 


منتخب مصر استاد القاهرة استاد القاهرة الدولي

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