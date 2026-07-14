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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: احتفالية استاد القاهرة رسالة تقدير لأبطال المنتخب وتدعم خطة التطوير

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين
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أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاحتفالية الجماهيرية التي أقيمت لمنتخب مصر في استاد القاهرة، تعكس حجم الفخر الشعبي بما قدمه اللاعبون في كأس العالم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دفعة قوية لاستمرار تطوير الكرة المصرية.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يذاع على قناة CBC: “الاحتفالية تعبر عن فخر الشعب المصري بالمستوى المبهر الذي قدمه المنتخب في أمريكا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلّم اللاعبين كأس الإجادة تقديرًا لما حققوه".

وأضاف: “لم يبخل أي لاعب بنقطة عرق من أجل رفع اسم مصر، والجميع قدم كل ما لديه لإسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: “استاد القاهرة امتلأ بنحو 60 ألف مشجع، في مشهد أشبه بنهائي كأس العالم، وسط حضور الفنان تامر حسني، وكل هذه الاحتفالات تمنح دفعة كبيرة لخطة تطوير الكرة المصرية، وتشجع الأجيال المقبلة على تحقيق المزيد من الإنجازات".

الإعلامي محمد شبانة محمد شبانة منتخب مصر استاد القاهرة cbc عبد الفتاح السيسي

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