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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التقديم في تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التسجيل

التقديم في تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التسجيل
التقديم في تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التسجيل
عبد الفتاح تركي

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة 2026 التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل، فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الاستفادة من الدعم، وأتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب، إلى جانب عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين.

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البحث عن كيفية التقديم في تكافل وكرامة 2026، وشروط الحصول على الدعم، والأوراق المطلوبة للتسجيل، باعتباره أحد برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تقديم المساندة اللازمة وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

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ويحرص المواطنون على معرفة خطوات التسجيل الصحيحة، والمستندات المطلوبة، وشروط القبول، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن حالة الطلب ووسائل صرف المعاش، وهو ما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الخدمات المخصصة للمواطنين.

كيف يتم التقديم في تكافل وكرامة 2026؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة يمكنهم التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، وتقديم المستندات الأساسية المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وتشمل المستندات المطلوبة في هذه المرحلة صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادات ميلاد الأبناء، وقيد الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية، إلى جانب تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة، وذلك وفق الضوابط المنظمة للتقديم.

ويُعد استكمال هذه الخطوات من المتطلبات الأساسية لبدء دراسة الطلب وفق الإجراءات المتبعة داخل البرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة؟

يتعين على المتقدم تجهيز عدد من المستندات الأساسية قبل التقديم، وتشمل:

  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.
  • بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.
  • التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

ويُنصح المتقدمون بالتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى الوحدة الاجتماعية، لتسهيل إجراءات تسجيل الطلب.

ما شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج الدعم، وجاءت على النحو الآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.
  • ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.
  • عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.
  • أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.
  • بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب ألا يقل معدل حضور الأطفال عن 80%.
  • عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.
  • ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

وتُطبق هذه الشروط عند دراسة طلبات المتقدمين، وذلك وفق الضوابط المعتمدة للاستفادة من البرنامج.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير

كيف يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة، حيث يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على زر «استعلام».

وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر حالة البطاقة مباشرة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.

ما أماكن صرف معاش تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال:

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي «ATM».
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.

وتُوفر هذه الوسائل أكثر من خيار لصرف الدعم، بما يحقق سهولة الوصول إلى المستحقات وفق الآليات المعتمدة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

لماذا يواصل برنامج تكافل وكرامة تصدر محركات البحث؟

يحظى برنامج تكافل وكرامة باهتمام واسع بين المواطنين، نظرًا لكونه أحد أبرز برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع معدلات البحث عن شروط التقديم، والأوراق المطلوبة، وخطوات التسجيل، وآلية الاستعلام عن حالة الطلب، ووسائل صرف المعاش.

ومع استمرار إتاحة خدمات البرنامج، يظل الالتزام بالشروط المحددة، واستكمال المستندات المطلوبة، واتباع خطوات التسجيل والاستعلام، من أهم الإجراءات التي ينبغي على الراغبين في الاستفادة من الدعم مراعاتها عند التقديم.

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