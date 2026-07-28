برلماني: تطوير صناعة الكتان خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاعات الإنتاجية الواعدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمتلك فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال أحمد جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الكتان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية وخبرات تاريخية، الأمر الذي يستوجب التوسع في زراعته وتطوير الصناعات القائمة عليه، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة بدلًا من تصدير المواد الخام.

توفير حوافز للمزارعين وتشجيع القطاع الخاص

وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح خطة التطوير يتطلب تكامل الأدوار بين وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار، مع توفير حوافز للمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، إلى جانب تحديث المصانع القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن التوسع في صناعة الكتان لن ينعكس فقط على زيادة الصادرات، بل سيسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز التنمية في المحافظات التي تشتهر بزراعة هذا المحصول.

وشدد النائب أحمد جابر على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان هدف قابل للتحقيق، في ظل الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن تنفيذ خطة واضحة بجدول زمني محدد سيحقق نقلة نوعية لهذه الصناعة ويعزز مساهمتها في الناتج القومي.