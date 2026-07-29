كوكوريا يفي بوعده مع دي لافوينتي بعد فوز إسبانيا بكأس العالم

وفى مارك كوكوريا، مدافع المنتخب الإسباني بوعوده، بعدما تعهد بنقش وشم لصورة مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي على ذراعه، إذ وضع على ذراعه الأيسر وشما يظهر دي لا فوينتي وهو يحمل كأس العالم.

وكان اللاعب -البالغ من العمر 28 عاما- قد وعد بنقش صورة مدربه على جسده إذا توجت إسبانيا بلقب كأس العالم، وبعد فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين في المباراة النهائية، قال دي لا فوينتي مبتسما إنه يتوقع من كوكوريا الوفاء بوعده.

وكتب كوكوريا عبر حسابه على إنستجرام: "الوعد دين على الحر"، مرفقا المنشور بمقاطع فيديو قصيرة توثق مراحل تنفيذ الوشم.

مشاركة كوكوريا

وشارك كوكوريا، في جميع مباريات منتخب بلاده الثماني، وأسهم في خروج إسبانيا بشباك نظيفة في سبع منها، ليقود "الماتادور" إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعد 2010.