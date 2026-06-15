مصرع شخصين بعد سقوط سيارة نصف نقل في ترعة جنوب الأقصر.. صور

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر سقوط سيارة نصف نقل داخل إحدى الترع الواقعة بين كوبري كيمان المطاعنة ومنطقة الستين بقرية أسطيح، ما أسفر عن وفاة شخصين.

تلقت الاحهزة الامنية بلاغا بالحادث، لتتحرك على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين سقوط السيارة بالكامل داخل الترعة .

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الضحيتين من المياه، إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بالحادث، فيما جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد موقع الحادث حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا لمتابعة أعمال الإنقاذ وانتشال السيارة من الترعة، بينما بدأت الاجهزة الامنية فحص ملابسات الواقعة لمعرفة أسباب الحادث وما إذا كان ناتجا عن اختلال عجلة القيادة أو أي عوامل أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت أعمالها للوقوف على كافة التفاصيل والتصريح بدفن الجثمانين عقب انتهاء الإجراءات القانونية.