الأهلي يقرر إبعاد بلعمري عن مباراة إنبي رغم تعافيه من الإصابة

قال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، إن يوسف بلعمري خضع لأشعة جديدة خلال الساعات الماضية أثبتت تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة.



وأضاف الصقر عبر حسابه على فيسبوك: “رغم تحسن حالته الطبية، تقرر استبعاد اللاعب من مباراة إنبي المقبلة، مع استكمال برنامجه التأهيلي بشكل مكثف، بهدف تجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية وتفادي تجدد الإصابة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.