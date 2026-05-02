رغم انسحاب الإمارات من المنظمة.. "أوبك" تتفق على زيادة في حصص إنتاج النفط

أفادت وكالة رويترز الاخبارية ، نقلا عن مصدران مطلعان بأن تحالف "أوبك+"، يتفق مبدئيا على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط لشهر يونيو.

وذكر المصدران، قبيل اجتماع التحالف المقرر ‌عقده غدا الأحد، بأن 7 دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل ⁠يوميا في يونيو، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة أوبك والتحالف.

وتقترب هذه الزيادة من تلك التي أقرت الشهر الماضي والبالغة 206 آلاف برميل يوميا، بعد خصم حصة الإمارات ‌التي ⁠أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار انسحابها اعتبارا من الأول من مايو.

وأشار أحد المصدرين ⁠سابقان إلى أن هذا القرار يؤكد استمرار "أوبك+" في نهجه المعتاد.