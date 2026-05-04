إلهام أبو الفتح
محافظ البحر الأحمر يعلن بدء مد خطوط الصرف الصحي بـ 8 مناطق في الغردقة

ابراهيم جادالله

​أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن بدء التنفيذ الفعلي لمشروع مد وتدعيم خدمة الصرف الصحي لمجموعة من المناطق والتقاسيم الحيوية بمدينة الغردقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٩٥٠ مليون جنيه.

 وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يتماشى مع الرؤية الحضارية للمدينة السياحية العالمية.

​وصرح البرقي، أن المشروع يستهدف خدمة ٨ مناطق حيوية وهي: (أبو نواس، النور، تقسيم الجوهرة، الكوثر الجديدة، الجبل الشمالي وفيلات المركز السياحي أول طريق الممشى، تقسيم القمر وامتداده، والمنطقة خلف مستشفى الأصيل)، مشدداً على أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بإنهاء مشروعات المرافق بميزانيات ضخمة لضمان جودة الحياة للمواطن.

​وأوضح الدكتور وليد البرقي، أن المشروع يتم تنفيذه بتعاون وثيق بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة كجهة مالكة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحت إشراف فني دقيق من الجهاز التنفيذي للمشروعات بمحافظة البحر الأحمر .

​وكشف محافظ البحر الأحمر، عن وضع جدول زمني صارم للتنفيذ مدته ٧ أشهر ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية الدقيقة وسرعة إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال لضمان سيولة الحركة المرورية في تلك المناطق الحيوية.

​وأكد البرقي، أن هذا المشروع الذي تتخطى تكلفته حاجز الـ ٩٠٠ مليون جنيه يمثل طفرة ملموسة، لسكان تلك المناطق، ويأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى التي سيتم افتتاحها تباعاً لخدمة أهالي المحافظة وتطوير الوجه السياحي لمدينة الغردقة.

ذهبيتان تزينان سجل جامعة قناة السويس.. طلابها يتألقون في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

لقاء رئيس الجامعة بطلاب المدن الجامعية

رئيس جامعة بنها يؤكد على ضرورة تعزيز القيم والحفاظ على الهوية المصرية

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

