محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الغاز الطبيعي

أكدت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي أن تطبيق إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بالمحافظة يُعد نقلة نوعية تدعم جهود الدولة في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وآمنة، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الثانية، والتوسع في التعاقدات لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف الأنشطة التجارية كالمخابز البلدية والمطاعم ووحدات التصنيع بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لجامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع إدارة الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور المهندس طارق الهواري العضو المنتدب لشركة "طاقة غاز" والوفد المرافق، والمهندسة إيمان حسين وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة ومسئول المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقد تم استعراض الإجراءات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، إلى جانب عرض خطة الشركة للتوسعات المستقبلية في تقديم خدمات الغاز الطبيعي بمختلف مراكز المحافظة.

كما شددت على أهمية إعداد وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة، لرفع الوعي بإجراءات التعاقد وخطوات توصيل الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.