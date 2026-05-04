احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم السوري في بحر البلطيق

أعلن خفر السواحل السويدي بأنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم السوري في بحر البلطيق، للاشتباه في رفعها علما مزيفا وإدراجها على قوائم العقوبات الأوروبية.

وصعد خفر السواحل السويدي والشرطة على متن السفينة "جين هوي" التي ترفع العلم السوري في المياه الإقليمية السويدية جنوب ترلبورغ، وبدأوا تحقيقا أوليا بشأن عدم صلاحيتها للإبحار.

وذكر خفر السواحل أن وجهة السفينة غير واضحة، ويعتقد أنها لم تكن تحمل أي شحنة.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم أن الناقلة مدرجة على قوائم عقوبات عديدة، بما في ذلك قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان: "يشتبه خفر السواحل في أن السفينة ترفع علما مزيفا".



في غضون ذلك، كتب وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بولين، على شبكة التواصل الاجتماعي X حول الشكوك بشأن تورط السفينة فيما يسمى "أسطول الظل" الروسي.