مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن أوكرانيا الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئًا، /الثلاثاء/ المقبل الموافق 19 مايو، بشأن تصعيد الهجمات الروسية في أوكرانيا.

وطلب الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك، عقد اجتماع عاجل؛ بسبب الهجمات المكثفة على أوكرانيا، كما أرسل رسالة رسمية إلى مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، حيث تتولى الصين رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مايو، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وقال ميلنيك، إن القوات الروسية استخدمت، في الفترة ما بين 4 و11 مايو، حوالي 600 طائرة مسيرة هجومية و16 صاروخًا باليستيًا ضد المدن والمجتمعات الأوكرانية.

وقد دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، في وقت سابق، أيضًا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الهجمات الروسية.