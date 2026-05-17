لخلاف على أولوية المرور.. القبض على 3 أشخاص تعدوا على مواطن في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيق القائم على النشر "مصاب بجروح متفرقة" - مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم محدثين إصابته لخلافات حول أولوية المرور بين سيارة قيادة القائم على النشر ومركبة " تروسيكل " قيادة أحد المشكو فى حقهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.