الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مجزر "شبرا شهاب" بالقناطر الخيرية للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الأضاحي

إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اليوم، التجهيزات النهائية والاستعدادات المكثفة بمجزر "شبرا شهاب" التابع لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المجازر وتيسير الخدمات للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وضمان تقديمها وفق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.

وتفقد المحافظ كافة أقسام المجزر وخطوط الذبح والإنتاج، للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والبيطرية لاستقبال الكثافات المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد.


ويُعد مجزر "شبرا شهاب" أحد الصروح الخدمية الكبرى بالمحافظة، حيث أُقيم على مساحة 10 أفدنة، ويضم منظومة ذبح نصف آلي وآلي ويدوي، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 رأس ماشية يومياً بإجمالي 24 ألف رأس سنوياً، بالإضافة إلى 200 رأس ضأن يومياً بإجمالي 30 ألف رأس سنوياً.


كما يضم المجزر منظومة متكاملة للتبريد والحفظ تشمل نفقي تجميد بطاقة 5 أطنان في الدورة الواحدة، و4 ثلاجات حفظ متطورة للحوم بسعة إجمالية تصل إلى 300 طن، إلى جانب ساحتي انتظار للمواشي تتسعان لـ150 رأساً.


وخلال المتابعة، شدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المجزر وكافة مجازر المحافظة، موجهاً بتكثيف التواجد البيطري على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع إجراء الكشف البيطري الدقيق على الأضاحي قبل وبعد الذبح لضمان سلامة وجودة اللحوم.


وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق والجهات المعنية للتصدي لظاهرة الذبح بالشوارع والطرق العامة، مع تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على استخدام المجازر المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة خلال أيام العيد.

