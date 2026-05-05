نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

مع تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد، يبحث كثيرون عن وسائل طبيعية لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى المتكررة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على العلاجات المنزلية.

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بعض النباتات الطبيعية قد تلعب دورًا فعالًا في دعم الجهاز المناعي، وعلى رأسها الزنجبيل.

ويُعد الزنجبيل من أشهر النباتات المستخدمة منذ القدم في الطب البديل، لما يحتويه من مركبات مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة قوية تساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

لماذا الزنجبيل مفيد لنزلات البرد؟

يوضح الأطباء أن الزنجبيل يحتوي على مادة "الجنجرول"، وهي مادة فعالة تساعد على:

تقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي

تهدئة الكحة والتهاب الحلق

تقوية المناعة الطبيعية للجسم

تحسين الدورة الدموية

كما أن له تأثيرًا دافئًا يساعد الجسم على مقاومة الشعور بالبرد، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال فصل الشتاء.

هل يعالج نزلات البرد المتكررة؟

بحسب خبيرة الطب البديل، لا يُعد الزنجبيل علاجًا مباشرًا للبرد، لكنه:

يقلل من شدة الأعراض

يسرّع عملية الشفاء

يساعد في تقليل تكرار الإصابة عند استخدامه بانتظام

أي أنه يعمل كعامل مساعد قوي لدعم الجسم وليس بديلًا كاملًا عن العلاج الطبي.

طريقة الاستخدام الصحيحة

ينصح الأطباء باستخدام الزنجبيل بطرق بسيطة للحصول على أفضل فائدة:

1. مشروب الزنجبيل الساخن

غلي شرائح الزنجبيل في الماء

إضافة عسل نحل طبيعي

يمكن إضافة ليمون لتعزيز الفائدة

2. إضافته للطعام

يمكن استخدامه كتوابل في بعض الأكلات، ما يساعد على الاستفادة منه بشكل يومي.

تحذيرات مهمة

رغم فوائده، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الزنجبيل، خاصة في الحالات التالية:

مرضى الضغط

من يعانون من مشاكل في المعدة

الحوامل يجب استشارة الطبيب

كما يُفضل عدم تناوله بكميات كبيرة لتجنب أي آثار جانبية.

نصائح لتقوية المناعة بجانب الزنجبيل