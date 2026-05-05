مع تقلب الطقس.. أسرع علاجات البرد لتخفيف الأعراض بسرعة في المنزل

أكد الأطباء أنه لا يوجد علاج سحري يزيل البرد فورًا لأنه فيروس، لكن يمكن تسريع التحسن وتخفيف الأعراض بشكل واضح خلال يومين إلى 3 أيام عبر خطوات بسيطة:

1- الراحة التامة النوم الكافي يساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروس بسرعة، لذلك يفضل تقليل المجهود قدر الإمكان.

2- السوائل الدافئة الإكثار من شرب المياه، والينسون، والزنجبيل، والليمون بالعسل يساعد على تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان.

3- خافض حرارة ومسكن يمكن استخدام باراسيتامول مثل أو عند وجود حرارة أو آلام بالجسم، مع الالتزام بالجرعة المكتوبة.

4- أدوية الاحتقان مضادات الاحتقان أو بخاخات الأنف تساعد في فتح الجيوب الأنفية وتقليل الرشح، لكن يجب استخدامها لفترة قصيرة فقط.

5- الغرغرة بالماء الدافئ والملح تقلل التهاب الحلق بسرعة.

6- فيتامين سي تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة يساعد في دعم المناعة.

المضادات الحيوية لا تعالج البرد لأنها عدوى فيروسية وليست بكتيرية.

إذا استمرت الأعراض أكثر من 5–7 أيام أو ظهرت صعوبة في التنفس أو حرارة مرتفعة مستمرة، يجب استشارة طبيب.