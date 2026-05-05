طريقة عمل الكريب في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

يعد الكريب من الأكلات الخفيفة والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتميز بإمكانية تقديمه بحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، سواء كانت حلوة أو مالحة.

وفيما يلي طريقة تحضيره بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

المكونات:

كوب دقيق

كوب حليب

بيضة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري للكريب الحلو)

ملعقة صغيرة زبدة أو زيت

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، يتم خفق البيضة جيدا، ثم يضاف الحليب والسكر والملح والفانيليا مع الاستمرار في التقليب. يضاف الدقيق تدريجيا مع الخفق حتى يصبح الخليط ناعما وخاليا من التكتلات. يترك الخليط لمدة 10 دقائق ليرتاح. تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ويدهن سطحها بقليل من الزبدة أو الزيت. يسكب مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، ثم يتم تحريكها لتوزيع الخليط بشكل دائري رفيع. يترك الكريب حتى ينضج ويأخذ لونا ذهبيا، ثم يقلب على الوجه الآخر لثواني. يكرر نفس الخطوات حتى انتهاء الكمية.

طريقة التقديم:

يمكن حشو الكريب بالحشوات المفضلة مثل الشوكولاتة والموز، أو الجبن والخضروات، أو الدجاج، ثم يلف ويقدم ساخنا.

نصائح لنجاح الكريب:

يجب أن يكون قوام الخليط سائلا وليس سميكا.

استخدام مقلاة غير لاصقة يساعد على نجاح الوصفة.

ضبط درجة الحرارة مهم حتى لا يحترق الكريب.

بهذه الطريقة يمكن تحضير الكريب في المنزل بسهولة وتقديمه كوجبة خفيفة أو فطور سريع يناسب جميع أفراد الأسرة.