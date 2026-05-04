إزاي تحمي نفسك.. اكتشف طرق الوقاية من تورم العين

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة طرق الوقاية من تورم العين حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة خاصة مع تغير الفصول.

ووفقا لموقع هيلث دايركت يمكنك الوقاية من تورم العين من خلال اتباع النصائح التالية:

تجنب لمس وجهك أو عينيك بأيدٍ متسخة للمساعدة في الوقاية من العدوى علّم أطفالك غسل أيديهم بانتظام وتجنب فرك أعينهم.

إذا كنتِ تستخدمين مكياج العيون، فاحرصي على تنظيف فرش المكياج وأدوات التطبيق.

ارتدِ نظارات واقية أو نظارات طبية إذا كنت معرضًا لخطر دخول شيء ما في عينيك أثناء العمل.

احرص على العناية الجيدة بعينيك وإجراء فحص دوري لها، خاصةً مع التقدم في السن. يمكنك الحصول على لقاح للوقاية من الهربس النطاقي إذا كنت فوق سن الخمسين.

إذا كنت تعاني من حمى القش أو أنواع أخرى من الحساسية، فإن تناول أقراص مضادات الهيستامين أو استخدام بخاخ الأنف بانتظام يمكن أن يساعد في منع تورم العينين.