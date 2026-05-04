خبير عسكري: 55% من هجمات إيران منذ بداية الحرب كانت موجهة إلى الإمارات

علق العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنميةوالدراسات، على استهداف إيران إلى ناقلة إماراتية في مضيق هرمز أثناء عبور الناقلة للمضيق .



وقال سمير راغب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" 55 % من هجمات إيران مع بداية الحرب كانت موجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ".



وتابع سمير راغب :" الجانب الأمريكي وضع إيران في موقف محرج بالإعلان عن مشروع الحرية ".

وأكمل سمير راغب :" الكرة الآن في ملعب الجانب الإيراني فيما يتعلق بقرار العودة للحرب مرة أخرى ".

ولفت سمير راغب :" الجانب الأمريكي يضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ولكن صبر الجانب الأمريكي لن يطول إذا استمر إغلاق المضيق ".