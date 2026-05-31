ضبط منادي سيارات طلب مبلغا ماليا من سيدة مقابل الإنتظار دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من منادى سيارات لطلبه مبلغ مالى منها دون وجه حق مقابل إنتظار سيارتها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (عامل بجراج "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .

وبمواجهته أقر بمطالبته مبلغ مالى من الشاكية نظير إنتظار سيارتها بالجراج محل عمله "مرخص ومستأجر من الجهات المختصة لصالح الشركة عمله" إلا أنها إعترضت وقامت بتصويره على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.