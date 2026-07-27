محمد الشرنوبي يحذف جميع منشوراته على إنستجرام ويكتفي بمكعب روبيك

قام الفنان محمد الشرنوبي بحذف كل صوره من على إنستجرام كخطوة تمهيدية لمشروع فني ضخم بيستعد لطرحه قريباً، والتحضير لعودة قوية ومختلفة تماماً بـ (نسخة جديدة) هتكون مفاجأة للجمهور".

وبعدها قام محمد الشرنوبي بحذف جميع صوره ومنشوراته على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"!. واكتفى فقط بالظهور بــ "مكعب روبيك"، ليثير حالة من الجدل بين محبيه ومتابعيه، ولم يكشف شرنوبي حتى الآن عن سبب هذه الخطوة، وماهي العلاقة بين حذف الصور و "مكعب روبيك"!.

أعمال محمد الشرنوبي

وفي وقت سابق، طرح محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة، "إتداريت" على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، ضمن أحداث مسلسل "80 باكو"، الذي يعرض الأن في رمضان، الأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

شارك محمد الشرنوبي متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بصورة من بوستر أغنيته الجديدة "إتداريت"، وعلق على الصورة قائلاً: "اسمعوا أغنية إتداريت كاملة من مسلسل 80 باكو الساعة 8 على يوتيوب وكل المنصات".

وقبلها طرح محمد الشرنوبي، مع بداية 2025، أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "مش كتير" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك بعد ترويجه للأغنية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

أغنية "مش كتير"، كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبى، وميكس وماستر عمار خاطر، ومن إخراج عمرو المهدى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.