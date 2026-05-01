ناقد رياضي: ضغوط الزمالك النفسية وطموح الأهلي يشعلان قمة الليلة

أكد الناقد الرياضي طارق رمضان، أن مواجهة الليلة بين الأهلي والزمالك تمثل محطة فارقة في سباق لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن المباراة تتجاوز حدود الثلاث نقاط، وقد تعيد رسم شكل المنافسة بالكامل.

وأوضح رمضان خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن اللقاء لا ينفصل عن مواجهة بيراميدز وإنبي، حيث ستؤثر نتيجتها بشكل مباشر على الحالة الذهنية للفريقين، خاصة الأهلي الذي يترقب أي تعثر لبيراميدز من أجل تقليص الفارق والعودة بقوة للمنافسة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الزمالك، رغم تصدره جدول الترتيب، يدخل القمة تحت ضغط نفسي وعصبي كبير نتيجة اقترابه من اللقب ورغبة جماهيره في الحفاظ على الصدارة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بتجهيز اللاعبين ذهنيًا قبل فنيًا لتجنب فقدان التركيز في مباراة بهذا الحجم.

وأضاف أن الأهلي يخوض اللقاء بعقلية مختلفة، حيث يتعامل مع المباراة باعتبارها بطولة خاصة وفرصة لاستعادة الهيبة وإرضاء جماهيره، إلى جانب الحفاظ على حظوظه في سباق الدوري، مهما كانت الحسابات معقدة.

وشدد رمضان على أن الفارق النفسي قد يكون العنصر الحاسم، إذ أن الزمالك مطالب بتحمل عبء الصدارة، بينما يلعب الأهلي بأريحية نسبية لكنه يمتلك دافعًا قويًا لقلب الموازين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد ، أن القمة المصرية تظل دائمًا خارج الحسابات التقليدية، وأن نتيجة الليلة قد تمنح الزمالك خطوة كبيرة نحو اللقب، أو تعيد الأهلي بقوة إلى دائرة المنافسة وتفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر اشتعالًا في الأسابيع المقبلة.