عمر محمد رياض: سعيد بردود الأفعال على دوري في رأس الأفعى وتجسيد الشخصية تحدي كبير

تحدث الفنان عمر محمد رياض عن مشاركته في مسلسل «رأس الأفعى» وسعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية أبو القاسم أحمد علي التي قدمها ضمن أحداث العمل خلال دراما رمضان الماضي 2026.

وقال عمر محمد رياض فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن ردود الأفعال على شخصية الإرهابي أبو قاسم احمد علي الذى جسدها ضمن الاحداث كانت إيجابية بشكل كبير.

وأوضح أن الشخصية كانت من الشخصيات المركبة والصعوبة خاصة أنها لا تنتمي إلى الشكل التقليدي المعتاد لشخصيات الإرهابيين في الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن تقديمها بهذا الشكل كان يمثل تحديًا فنيًا بالنسبة له.

وأضاف أنه حرص على تقديم الشخصية بطريقة مختلفة تعتمد على الأبعاد النفسية والإنسانية، وليس مجرد قالب درامي تقليدي.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، مؤكدًا أن التجربة كانت من التجارب المهمة في مسيرته الفنية.

وشارك عمر محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “رأس الافعي" ألذى حقق نجاحًا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.