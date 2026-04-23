عمر محمد رياض: أنتظر عرض مسلسل “إعلام وراثة” قريبًا | خاص

تحدث الفنان عمر محمد رياض عن أحدث أعماله المنتظرة، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مسلسل «رأس الأفعى» خلال ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمر محمد رياض في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، إنه يترقب عرض مسلسل «إعلام وراثة» خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من خريطة المنافسة في موسم رمضان الماضي مشيرًا إلى أنه متحمس لعرض العمل على الجمهور ، موكدا ان الدور مختلف تماما ويعمل العديد من المفاجأت.

مسلسل “إعلام وراثة”

ومسلسل “إعلام وراثة” من الأعمال الاجتماعية المشوقة حيث يناقش قضية شائكة تتعلق بالصراعات العائلية الناتجة عن الميراث، مستلهمًا أحداثه من قصص واقعية، إذ تتصاعد الخلافات بين أفراد الأسرة لتتحول إلى أزمات حادة تكشف العديد من الأسرار والخفايا، في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق.

العمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل، من تأليف كريم سرور، وإخراج حسن صالح، ويُتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة نظرًا لطبيعة موضوعه القريب من واقع الكثير من الأسر.

أعمال عمر محمد رياض

وشارك عمر محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “رأس الافعي" ألذى حقق نجاحًا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد .

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.