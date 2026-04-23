مفيدة شيحة: قرار النيابة ضد الممتنعين عن سداد النفقة خلى ضهرهم في الحيطة

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، القاضي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، والذين يمتنعون عن سداد النفقات المقضي بها، ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

إدراج الممتنعين عن سداد النفقة بقوائم المنع من السفر انتصار للعدالة

وخلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الثلاثاء، أكدت شيحة أن إجراءات تعليق الخدمات والمنع من السفر تُعد أدوات قانونية فعّالة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن النيابة العامة يمثل خطوة مهمة وقوية من الدولة المصرية نحو حماية الحقوق.

وأضافت أن النيابة العامة ناشدت المحكوم عليهم في هذه القضايا بضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية، تفاديًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شددت على استمرار النيابة العامة في تطبيق كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها مؤكدة أن هذا القرار يُعد انتصارًا واضحًا للمرأة المصرية المطلقة، مشيرة إلى أن من يتهرب من سداد النفقة أصبح محاصرًا قانونيًا، “وضهره بقى في الحيطة” على حد تعبيرها.