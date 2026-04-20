قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شخص يعاني من الانفصام.. عمر محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في فيلم “تروما” |خاص

عمر محمد رياض
تقى الجيزاوي

كشف الفنان عمر محمد رياض عن كواليس أحدث أعماله المنتظرة وهو الفيلم الروائى  “تروما”، والمقرر مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية خلال الفترة المقبلة، متحدثًا عن طبيعة دوره وأسباب حماسه للمشاركة في العمل، إلى جانب استعادة تجربة فنية سابقة حققت نجاحًا لافتًا.


وقال عمر محمد رياض في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يعاني من مرض الانفصام بسبب تعرضه لتروما أثناء طفولته ، حيث تدور القصة حول رحلة نفسية داخل هذا المرض، موضحًا أن العمل ينتمي إلى نوعية “المونودراما” التي تعتمد على الأداء الدرامي المكثف.

وأضاف أن سبب حماسه للمشاركة في الفيلم يعود إلى ترشيحه من قبل صديقه المخرج حاتم قناوي، خاصة مع العلاقة القوية التي تجمعهما، إلى جانب اختلاف فكرة العمل وكونها تجربة فنية جديدة بالنسبة له.

وأشار إلى أن المخرج استند في ترشيحه له أيضًا إلى نجاح تجربته السابقة في فيلم “حجر إيجابي”، الذي شارك فيه إلى جانب والده الفنان محمد رياض، وعُرض في دار الأوبرا وحقق نجاحًا لافتًا، ما شجعه على خوض تجربة “تروما”.

وأكد أن تصوير الفيلم كان صعبًا لكنه مختلف ومهم بالنسبة له، معربًا عن سعادته بالمشاركة إلى جانب مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرة مثل منصور أمين وفاطمة محمد علي إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة.

أعمال عمر محمد رياض 

وشارك عمر محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “رأس الافعي" ألذى حقق نجاحًا كبيرا. 

وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد .

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة  في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

