عمر محمد رياض: ردود الفعل على دوري في رأس الأفعى أبهرتني

أعرب الفنان عمر محمد رياض عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها على مشاركته في مسلسل رأس الأفعى، مؤكدًا أن تجسيده لشخصية إرهابي داخل العمل كان تحديًا صعبًا لكنه في الوقت ذاته تجربة فنية مميزة أضافت له الكثير على المستوى المهني.



وقال رياض، في تصريحات خاصة، إن أكثر ما أسعده هو تفاعل الجمهور مع الشخصية رغم صعوبتها وتركيبتها النفسية المعقدة، موضحًا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته ووصفها بأنها “أبهرتني”، خاصة مع حرصه على تقديم الدور بشكل مختلف وغير تقليدي، يبتعد عن النمطية المعتادة في تقديم مثل هذه الشخصيات.

وأضاف أن التحضير للدور استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث سعى إلى فهم أبعاد الشخصية ودوافعها النفسية والاجتماعية، حتى تخرج بشكل مقنع للمشاهد، مشيرًا إلى أن تقديم شخصية تحمل هذا القدر من التناقضات يمثل تحديًا لأي ممثل، لكنه كان متحمسًا لخوض هذه المغامرة الفنية.



وأكد رياض سعادته بالتعاون مع فريق عمل المسلسل بالكامل، مشيدًا بالأجواء الإيجابية التي سادت الكواليس، والتي ساهمت بشكل كبير في خروج العمل بصورة متميزة، لافتًا إلى أن روح التعاون بين جميع العناصر كانت أحد أهم أسباب نجاح المسلسل.



وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد .



ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.