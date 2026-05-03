تحرك جديد من الزمالك قبل مواجهة سموحة في الدوري

رفض جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، فرض عقوبات على لاعبي الفريق بعد ثلاثية القمة أمام الأهلي، التي أقيمت بالجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

وأبلغ إدوارد لاعبي الزمالك بعدم فرض خصومات من مستحقاتهم أو إيقافها أو اتخاذ أي قرار بشأنها، مطالبا إياهم بالتركيز في المباراتين القادمتين من البطولة لحسم اللقب.

في الوقت ذاته وضع ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، مكافاة للاعبي الفريق حال تحقيق لقب بطولة الدوري.

وإبلغ اللاعبين بمكافأة رئيس النادي الشرفي، لتحفيزهم للفوز خلال لقاء سموحة، ومواصلة صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري خلال الموسم الحالي من المسابقة.

الزمالك ضد سموحة

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سموحة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.