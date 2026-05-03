ديانا حداد تنعى هاني شاكر: فقدنا قامة فنية لا تعوض

نعت الفنانة ديانا حداد رحيل هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أبرز رموز الفن العربي.

وأكدت حداد أن الساحة الفنية خسرت “واحدًا من أهم القامات”، واصفة الراحل بـ“فنان الحب والرومانسية والإحساس”، مشيرة إلى أن هاني شاكر ترك بصمة لا تُنسى بصوته وأعماله التي رافقت الجمهور في مختلف لحظات حياتهم بين الفرح والحزن والحب.

وأضافت أن فنه سيظل حاضرا في القلوب، وأن اسمه سيبقى مرتبطًا بالذوق الرفيع والاحترام في ذاكرة الموسيقى العربية، مقدمة التعازي لأسرته ومحبيه في الوطن العربي، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكان قد توفي، ظهر الأحد، الفنان المصري هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هاني شاكر قد نُقل في وقت سابق إلى أحد المستشفيات في باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف في أعقاب الجراحة.