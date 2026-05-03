على طريقة هند رستم.. غادة نافع تخطف الأنظار بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

لفتت الفنانة غادة نافع الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما خضعت لجلسة تصوير مميزة استعادت من خلالها أجواء الزمن الجميل، على طريقة النجمة الراحلة هند رستم.

وظهرت غادة نافع بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا من تصميم محمود غالي، وهو نفس التصميم الذي سبق وارتدته هند رستم في فيلم الراهبة، الذي عُرض عام 1965، ما أضفى على الإطلالة طابعًا فنيًا خاصًا يمزج بين الأصالة والحداثة.

وتُعد غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي والفنان إيهاب نافع، وقد حرصت في هذه الجلسة على استلهام روح أيقونات السينما المصرية، في إشارة واضحة لتقديرها لتاريخ الفن الكلاسيكي.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بإطلالتها التي أعادت إلى الأذهان أناقة نجمات الزمن الجميل، خاصة مع التشابه الكبير بينها وبين إطلالة هند رستم في العمل السينمائي الشهير.