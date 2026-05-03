الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة إرسال الإقرار الضريبي أون لاين.. الشروط والخطوات بالتفصيل

خالد يوسف

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات على الممولين، يتساءل الكثيرون عن طريقة إرسال الإقرار الضريبي أون لاين، حيث أصبح تقديم الإقرار الضريبي يتم بالكامل عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.

طريقة إرسال الإقرار الضريبي أون لاين

أوضحت مصلحة الضرائب عبر موقعها الإلكتروني، أن تقديم الإقرارات الضريبية التزام قانوني على جميع الممولين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب التعرض للعقوبات المالية، والتي قد تبدأ من 3000 جنيه، وتصل إلى 2 مليون جنيه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويتم إرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية عبر الإنترنت، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب أو منظومة الأعمال الضريبية.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار نوع الإقرار الضريبي المناسب (دخل - قيمة مضافة - شركات).


- إدخال البيانات المالية بدقة (الإيرادات، المصروفات، الضريبة المستحقة).
- رفع المستندات المطلوبة إن وجدت.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.


- التوقيع الإلكتروني ثم الضغط على “إرسال الإقرار”.
- الاحتفاظ برقم الإيصال الإلكتروني كإثبات رسمي للتقديم.
وأكدت مصلحة الضرائب أن المنظومة الإلكترونية تتيح تقديم الإقرارات في أي وقت، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على الممولين.

تقديم الإقرار الضريبي الصفري

يعد الإقرار الضريبي الصفري أحد النماذج المهمة التي يتم تقديمها في حال عدم وجود نشاط خاضع للضريبة أو عدم تحقيق أي إيرادات خلال الفترة الضريبية، حيث يستخدم هذا النوع من الإقرارات في الحالات التالية:

- عدم وجود مبيعات أو مشتريات خاضعة للضريبة.
توقف النشاط التجاري بشكل مؤقت.
- المشاريع في مرحلة التأسيس قبل بدء التشغيل.
- تساوي الضريبة المستحقة مع الضريبة القابلة للخصم.

كيفية التسجيل في مصلحة الضرائب

يتساءل الكثيرون عن كيفية التسجيل في مصلحة الضرائب، حيث يكون التسجيل في مصلحة الضرائب الخطوة الأولى لبدء التعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية.
- اختيار “تسجيل ممول جديد”.
- إدخال البيانات الشخصية أو بيانات الشركة بدقة.
- إدخال الرقم القومي أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- رفع المستندات الرسمية المطلوبة.
- تفعيل الحساب عبر رمز يتم إرساله على البريد الإلكتروني.
- إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول على المنظومة.

