ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
محافظات

وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  فعاليات حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بمدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج.

وذلك، بمجمع الجلاء التعليمي، بحضور منير فخري، مدير البرامج والشريك الأكاديمي للمدرسة، الدكتورة نجوى عبيد، المدير الأكاديمي للمدرسة، فتحي أبو هندي، المشرف التنفيذي للمدرسة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

في بداية فعاليات الحفل، استقبل طلاب المكتب التنفيذي واتحاد الطلاب بالمدرسة الحضور، إيذاناً ببدء فقرات الاحتفال، عقب ذلك، افتتح وكيل الوزارة معرض أنشطة الطلاب، والذي ضم مجموعة من منتجات الملابس الجاهزة والنسيج التي قام طلاب المدرسة بتدريبهم عليها خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أظهر المعرض المستوى المتميز الذي يدل على تطور قدرات الطلاب وتطبيقهم العملي للمناهج الدراسية داخل المدرسة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل المتنوعة، حيث قدم الطلاب عروضا اتسمت بالتنوع والإبداع، بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم القرآن الكريم، ثم قدم الطلاب عرضاً رياضياً بالأعلام، ثم فقرات ثقافية وفنية وإلقاء شعر، ثم مسرحية عن "أضرار وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي ختام الحفل، أعرب الأستاذ ناصر حسن، عن بالغ تقديره للجهود المبذولة من إدارة المدرسة، وفريق العمل المعاون، كما أثنى على مستوى الطلاب، وما قدموه من أعمال مميزة داخل معرض الأنشطة الطلابية، مؤكداً أن ما شاهده يعبر بوضوح عن تطور منظومة التعليم التكنولوجي التطبيقي بالغربية، ودورها في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، ومواكبة احتياجات سوق العمل، مضيفاً أن هذه الفعاليات تمثل نموذجاً ناجحاً للتعليم التطبيقي القائم على مزج الدراسة النظرية بالتدريب العملي، بما يعزز جودة مخرجات التعليم، ويدعم توجه الدولة نحو الارتقاء بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.

اخبار محافظة الغربية تكنولوجيا تطبيقية ختام الأنشطة التربوية طلاب وطالبات

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

