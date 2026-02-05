وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم فعاليات حفل ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بمدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج.

وذلك، بمجمع الجلاء التعليمي، بحضور منير فخري، مدير البرامج والشريك الأكاديمي للمدرسة، الدكتورة نجوى عبيد، المدير الأكاديمي للمدرسة، فتحي أبو هندي، المشرف التنفيذي للمدرسة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

في بداية فعاليات الحفل، استقبل طلاب المكتب التنفيذي واتحاد الطلاب بالمدرسة الحضور، إيذاناً ببدء فقرات الاحتفال، عقب ذلك، افتتح وكيل الوزارة معرض أنشطة الطلاب، والذي ضم مجموعة من منتجات الملابس الجاهزة والنسيج التي قام طلاب المدرسة بتدريبهم عليها خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أظهر المعرض المستوى المتميز الذي يدل على تطور قدرات الطلاب وتطبيقهم العملي للمناهج الدراسية داخل المدرسة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل المتنوعة، حيث قدم الطلاب عروضا اتسمت بالتنوع والإبداع، بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم القرآن الكريم، ثم قدم الطلاب عرضاً رياضياً بالأعلام، ثم فقرات ثقافية وفنية وإلقاء شعر، ثم مسرحية عن "أضرار وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي ختام الحفل، أعرب الأستاذ ناصر حسن، عن بالغ تقديره للجهود المبذولة من إدارة المدرسة، وفريق العمل المعاون، كما أثنى على مستوى الطلاب، وما قدموه من أعمال مميزة داخل معرض الأنشطة الطلابية، مؤكداً أن ما شاهده يعبر بوضوح عن تطور منظومة التعليم التكنولوجي التطبيقي بالغربية، ودورها في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، ومواكبة احتياجات سوق العمل، مضيفاً أن هذه الفعاليات تمثل نموذجاً ناجحاً للتعليم التطبيقي القائم على مزج الدراسة النظرية بالتدريب العملي، بما يعزز جودة مخرجات التعليم، ويدعم توجه الدولة نحو الارتقاء بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.