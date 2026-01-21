استشاري صحة نفسية يكشف عن أساليب لتشجيع أطفالنا على القراءة

أكد الدكتور أحمد علام استشاري الصحة النفسية، أن معرض الكتاب فرصة تأتي مرة واحدة في العام، ولا تتم في الكثير من دول العالم، لذلك على الجميع استغلال هذه الفرصة، وأن يقوم كل مواطن بشراء الكتب التي يريدها، وأيضًا المعرض ليس لشراء الكتب فقط بل أصبح نزهة عائلية.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن كل مواطن عليه الاستفادة من فترة معرض الكتاب، وأن الأجواء تكون مميزة، وأن كل شخص عليه أن يستمتع بهذه الفترة.

ولفت إلى أن كل رب أسرة عليه أن يشجع أطفاله على القراءة، وأن كل سن يكون له كتب مناسبة لعمره، وأن هناك بعض العروض تقوم بجذب انتباه الأطفال.

وأشار إلى أن المعرض به الأشياء السمعية، وهناك بعض الأشياء التي تكون عبارة عن ألعاب، وهناك قصص، فمن الممكن أن نحبب الأطفال في القراءة من خلال القصص المميزة.