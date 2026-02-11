عبد العزيز يشارك في أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت

شارك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز، في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد بالكويت.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات، التقى عمر العمر، وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة الكويتي، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ود. ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتية.

شهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول سبل ترسيخ التعاون الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يدعم القضايا العربية ويُرسّخ خطابًا إعلاميًا مهنيًا ومسئولًا.

كما تم التطرّق إلى آليات تبادل الخبرات في مجالات تطوير المحتوى الإعلامي وتأهيل الكفاءات، فضلًا عن بحث سبل مواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها المشهد الإعلامي العربي، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الإعلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة.