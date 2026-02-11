قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية.. توفير السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار منضبطة استعدادا لرمضان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية داخل منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بميدان الشون بحي ثان المحلة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على توافر السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وجاء ذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات كافية وجودة مضمونة وأسعار عادلة

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن الاستعداد لشهر رمضان يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسواق وتعزيز المعروض من السلع، مشددًا على أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

السلع الرمضانية 

وخلال جولته، تفقد اللواء أشرف الجندي أقسام المنفذ المختلفة، واطلع على حجم المخزون من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات واللحوم والدواجن، موجهًا بضرورة استمرار ضخ كميات إضافية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص، مع الالتزام الصارم بجودة المنتجات المعروضة وتطبيق منظومة تسعير منضبطة تضمن العدالة والشفافية.

جولة ميدانية 

وأشار المحافظ إلى أن ما يشهده منفذ جهاز مستقبل مصر من تنظيم وانضباط وتنوع في المعروض يعكس نموذجًا متكاملًا يجمع بين الإنتاج والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد وفق أسس علمية حديثة، بما يضمن استدامة توافر السلع وتحقيق التوازن السعري في الأسواق، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين محافظة الغربية والجهاز يمثل أحد المحاور المهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة.

تحرك تنفيذي 

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الوطني البارز لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بقيادة العميد أركان حرب بهاء الغنام، رئيس الجهاز، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة في إنشاء وتشغيل المنافذ وتوفير السلع بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس تكامل مؤسسات الدولة في خدمة المواطن.

التفاعل مع الجمهور 

وحرص محافظ الغربية خلال الجولة على التفاعل المباشر مع المواطنين المترددين على المنفذ، حيث استمع إلى آرائهم حول جودة السلع ومستوى الأسعار ومدى توافر المنتجات، وقد أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لما لمسوه من جودة في المعروض وانخفاض ملحوظ في الأسعار مقارنة ببعض الأسواق، مؤكدين أن هذه المنافذ تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

توفير السلع الاستراتيجية 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأنها مستمرة في التوسع في إقامة المنافذ والتعاون مع الجهات الوطنية الجادة لتأمين السلع الأساسية وضبط الأسواق، مشددًا على أن الاستعداد لشهر رمضان هذا العام يتم وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق وفرة حقيقية في المعروض، وضمان وصول السلع الاستراتيجية لكل مواطن بجودة عالية وسعر عادل، بما يعزز مكانة الغربية في صدارة خريطة الأمن الغذائي ويترجم توجه الدولة نحو حياة كريمة ومستقرة لكل أسرة مصرية.

