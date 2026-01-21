قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
اقتصاد

جمارك السويس تستقبل وفدا طلابيا من جامعة بكين

خلال الزيارة
خلال الزيارة
محمد يحيي

استقبلت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اليوم، وفدا طلابيًا من جامعة بكين  الصينية، في زيارة ميدانية تستهدف التعرف عن قرب على منظومة العمل الجمركي واللوجستي المصرية، ضمن برنامج يشمل عددًا  من الموانئ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى والشراكات الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع كافة الجهات المحلية والدولية.

بدأت الزيارة باستقبال الضيوف بمبنى الإدارة المركزية لجمارك السويس، حيث رحب الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس بالضيوف فى مصر الحضارة متمنيا لهم إقامة جميلة .

وأكد الدكتور حسام جاد المولى حرص مصلحة الجمارك المصرية على دعم العلاقات الثنائيه مع جمهوريه الصين الشعبية وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات التعليميه والبحثيه بما يسهم في تعريف الطلاب الأجانب على رسالة وأهداف مصلحة الجمارك المصرية ودور الجمارك في حمايه الاقتصاد القومي وتيسير حركة الصادرات والواردات وحركه التجارة الدولية .

وأشار الدكتور حسام جاد المولى للجهود الكبيرة التى قامت بها مصلحة الجمارك للتطوير والتحول الرقمي داخل المنظومة الجمركية عامة وداخل موانئ السويس والسخنة .

من جانبهم  أشاد طلاب جامعه بكين بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وأبدوا اهتماما كبيرا بما تم عرضه، كما قاموا بطرح عدد من الاسئلة والاستفسارات حول بعض الاجراءات الجمركية بموانئ السويس والسخنة وكيفية دعم وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين.

وفي ختام الزيارة عبر الوفد الصيني عن شكر وتقديره لقيادات جمارك السويس والسخنة على إتاحة هذه الفرصة لزيارة هذه الموانئ المصرية مؤكدين أن الزيارة كان لها أثر ومردود إيجابي في معرفتهم للدور الحيوى لمصلحة الجمارك المصرية والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين فى إطار المنظومة الاقتصادية الدولية .

