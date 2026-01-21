جمارك السويس تستقبل وفدا طلابيا من جامعة بكين

استقبلت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اليوم، وفدا طلابيًا من جامعة بكين الصينية، في زيارة ميدانية تستهدف التعرف عن قرب على منظومة العمل الجمركي واللوجستي المصرية، ضمن برنامج يشمل عددًا من الموانئ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى والشراكات الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع كافة الجهات المحلية والدولية.

بدأت الزيارة باستقبال الضيوف بمبنى الإدارة المركزية لجمارك السويس، حيث رحب الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس بالضيوف فى مصر الحضارة متمنيا لهم إقامة جميلة .

وأكد الدكتور حسام جاد المولى حرص مصلحة الجمارك المصرية على دعم العلاقات الثنائيه مع جمهوريه الصين الشعبية وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات التعليميه والبحثيه بما يسهم في تعريف الطلاب الأجانب على رسالة وأهداف مصلحة الجمارك المصرية ودور الجمارك في حمايه الاقتصاد القومي وتيسير حركة الصادرات والواردات وحركه التجارة الدولية .

وأشار الدكتور حسام جاد المولى للجهود الكبيرة التى قامت بها مصلحة الجمارك للتطوير والتحول الرقمي داخل المنظومة الجمركية عامة وداخل موانئ السويس والسخنة .

من جانبهم أشاد طلاب جامعه بكين بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وأبدوا اهتماما كبيرا بما تم عرضه، كما قاموا بطرح عدد من الاسئلة والاستفسارات حول بعض الاجراءات الجمركية بموانئ السويس والسخنة وكيفية دعم وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين.

وفي ختام الزيارة عبر الوفد الصيني عن شكر وتقديره لقيادات جمارك السويس والسخنة على إتاحة هذه الفرصة لزيارة هذه الموانئ المصرية مؤكدين أن الزيارة كان لها أثر ومردود إيجابي في معرفتهم للدور الحيوى لمصلحة الجمارك المصرية والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين فى إطار المنظومة الاقتصادية الدولية .