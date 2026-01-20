تنظيم الاتصالات: الهواتف المحمولة المنتجة في مصر معفاة من الجمارك ولها ضمان

علق محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج .

وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الهدف من هذا القرار هو توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر ".

وتابع محمد إبراهيم :" الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج كان لفترة محدودة "، مضيفا:" لدينا 15 ماركة عالمية موجودة في مصر وتنتج هواتفها في مصر و هذا أمر نفخر به ".

واكمل محمد إبراهيم :" العام الماضي تم بيع أكثر من 10 مليون تليفون محمولة لموبايلات تم إنتاجها في مصر وهذه قصة نجاح ".



ولفت محمد إبراهيم :" علينا ان نحمي صناعة الهواتف المحمولة في مصر ولدينا خطوط إنتاج في مصر تكفي للاستهلاك المحلي "، مضيفا" الهواتف المحمولة المنتجة في مصر معفاة من الجمارك ولها ضمان وقطع غيار متواجدة داخل مصر والمواطن يستفيد بشكل كبير ".

ولفت محمد إبراهيم :" هناك حالةمن التنافسية في الأسعار الخاصة بالموبايلات وبالتالي كلما زاد أعداد المصانع المنتجة للموبايلات يستفيد المواطن ".