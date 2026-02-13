الاجتماع الفني لمباراة المصري وزيسكو يونايتد

يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غدًا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويهدف الاجتماع الفني إلى مناقشة كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة، وعلى رأسها مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب، وألوان الزي الرسمي، والإجراءات الأمنية، إلى جانب التعليمات الخاصة بالتحكيم والبث الإعلامي.

موعد مباراة المصري وزيسكو يونايتد

يستعد النادي المصري لخوض مواجهة حاسمة أمام زيسكو يونايتد، في تمام السادسة مساء غدًا السبت، على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويدخل المصري اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يحتاج الفريق إلى الانتصار بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

طاقم تحكيم مباراة المصري وزيسكو يونايتد

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من دولة بوروندي، بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

إيمري نييونجابو (مساعد أول)

هيرفي ندوايو (مساعد ثانٍ)

جورج جاتوجاتو (حكم رابع)













